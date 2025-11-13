Richetti, il parlamentare di Azione derubato due volte in un giorno

Foto: La Presse

Redazione 13 novembre 2025 a

a

a

Doppia disavventura per Matteo Richetti, parlamentare di Azione, mentre nei giorni scorsi era in viaggio con il segretario Carlo Calenda: prima ha subito il furto di un bagaglio sul treno e poi, dopo essere arrivato in stazione a Roma, qualcuno ha cercato di rubargli un'altra valigia aprendo il portellone del van su cui i due erano saliti. A raccontare il tutto è proprio Calenda, oggi a Bologna per partecipare a un dibattito pubblico. In Italia "c'è un boom della microcriminalità, cosa che tra l'altro va rinfacciata a questo Governo, che ha detto 'lotta alla criminalità'", afferma Calenda interpellato dalla stampa sul tema sicurezza. Da qui il racconto dell'episodio di Richetti: "Prima gli hanno rubato una valigia sul treno. Arrivati, ci hanno aperto da dietro il van su cui stavamo andando e uno si è fregato la valigia sempre di Richetti, poveraccio. Per fortuna l'autista l'ha bloccato. E i Carabinieri mi hanno detto: 'Noi non li arrestiamo più, che li arrestiamo a fare?". L'uomo che ha tentato il furto, spiega sempre il segretario di Azione, "ha un foglio di via e lo fa vedere ai Carabinieri. I quali dicono: 'Guardi noi lo possiamo pure riportare e lei può pure fare denuncia, gli diamo un altro foglio di via e finisce'. Ma non può essere così. Invece di fare i centri per i rimpatri in Albania, facciamoli in ogni regione italiana e che funzionino, che le persone vengano mandate a casa. Le persone che vengono colpite dalla microcriminalità sono quelle più deboli, non quelle più forti".