D'Alema: "Primarie? Dannoso che chi non ha ruoli dia direttive"

Le primarie? "A me sembra dannoso che le persone che non hanno responsabilità si mettano a... A me interessa fornire delle idee. Faccio un lavoro, il mio lavoro non è di essere un leader politico. Sono fuori. Non partecipo, non faccio parte degli organismi dirigenti di nessun partito. L'esperienza mi dice che devo stare fuori da questo tipo di dibattito". Lo dice Massimo D'Alema a margine della presentazione della presentazione del nuovo numero della rivista di Italianieuropei. A chi gli chiede di finire la frase, D'Alema risponde: "A dare direttive".