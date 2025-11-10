Report, Donzelli (Fdi): "Scioglimento del Garante della Privacy? Votato da sinistra"

Foto: La Presse

"Pd e M5S invocano lo scioglimento dell'Autorità per la Privacy, nominata dal Parlamento durante il Governo Conte II, sostenendo che sarebbe politicamente schierata con Fratelli d'Italia. Peccato che, all'epoca delle nomine, Fratelli d'Italia rappresentasse appena il 4% dei parlamentari e che le scelte fossero interamente nelle mani di Pd e M5S". Lo afferma in una nota il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

Le possibilità, secondo il meloniano, dunque, sono due: "o i dirigenti di PD e M5S sono stati talmente sprovveduti da nominare un'Autorità che oggi definiscono vicina a Fdi, oppure sono così confusi da lasciarsi dettare la linea da Report e dal suo conduttore", Detti ciò, la posizione del primo partito del paese resta sempre la stessa. "Siamo favorevoli - ribadisce Donzelli - allo scioglimento di qualsiasi ente o autorità nominata dalla sinistra. Premesso che nei sistemi democratici lo scioglimento delle autorità indipendenti non compete alla politica, non sarà certo Fratelli d'Italia a difendere l'Autorità targata PD-M5S. Ma la vera domanda è

un'altra: ci sono altre colpe per la privacy da espiare, oltre quella di aver avuto l'ardire di sanzionare l'intoccabile Report? Il messaggio che si vuole far passare è chiaro: chi tocca Report subisce il metodo Report, fatto di pedinamenti, controlli ossessivi e macchina del fango. Un avvertimento rivolto non solo alle Autorità indipendenti, ma anche ai magistrati, alle istituzioni e agli organi di stampa".