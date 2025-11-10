Il gozzo di Fico e l'ormeggio abusivo. Spunta la foto ed è giallo

Foto: Facebook

Edoardo Sirignano 10 novembre 2025 a

a

a

Il gozzo di Fico e l’ormeggio abusivo. Spunta la foto. A pubblicarla è il commissario di Fratelli d’Italia in Campania Antonio Iannone. Pur non facendo nomi, il viceministro lascia chiaramente intendere come l’imbarcazione da lui pubblicata appartenga all’ex presidente della Camera. «Indovinate di chi è», scrive sotto la foto di «uno sciallino da 34 piedi», che, a suo parere, può ospitare comodamente 4 persone a dormire, tra l’altro non tra i più economici sul mercato. Lo stesso esponente del governo, infatti, sottolinea come per acquistarlo ci vorrebbero circa 500mila euro, mentre da usato sicuro non ne servono meno di 150mila. «Prima di essere portato a Procida – sottolinea – era ormeggiato abusivamente in un sedime militare a Nisida». Dal Movimento 5 Stelle e dal diretto interessato, nessuna parola. Iniziano, intanto, le ricerche da parte di chi di dovere rispetto a una barca che fa parlare e non poco. Un dibattito, d’altronde, iniziato sabato 8 ottobre, quando il Tempo, partendo dalle dichiarazioni dell’onorevole Sergio Rastrelli, il primo a denunciare, aveva sollevato il caso. Ecco perché, dopo la foto che ha fatto il giro dei social, torna d’attualità la questione, su cui già è stata presentata un’interrogazione al ministero della Difesa.