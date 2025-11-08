L'ultima di Prodi: "Trump vede Orban per spaccare l'Europa"

Redazione 08 novembre 2025 a

Ma si rende conto che Trump riceve Orban per spaccare ancora più l'Europa e dopo aver detto che non dobbiamo mai comprare gas russo, dice 'Orban, tu lo puoi comprare'". Lo dice Romano Prodi, rispondendo ai cronisti a margine dell'evento Coldiretti a Bologna. "Siamo arrivati all'infamia, entrare nella politica dentro i paesi, qualcosa che non si è mai visto. Come uscirne? Il mondo è grande- risponde Prodi- bisogna guardarsi intorno, bisogna costruire alleanze e bisognerebbe essere uniti, soprattutto. Bisognerebbe essere molto uniti".