La Porta (Fdi) presenta un'interrogazione sul caso Manetti

Foto: La Porta

Redazione 06 novembre 2025 a

a

a

Il deputato di Fratelli d'Italia Chiara La Porta ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi sul caso Manetti. La Porta è pronta a depositarne un'altra in Regione Toscana lunedì prossimo, non appena insediata, fa sapere con una nota. ''I principali organi di stampa riportano la notizia della sospensione della patente al capo di gabinetto del presidente Giani Cristina Manetti, in quanto guidava sulla corsia d'emergenza dell'autostrada A11; Manetti ha presentato ricorso, adducendo motivi di salute per spiegare quella scelta''. Nell'interrogazione si chiede ''se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra esposti. Se i ministri interrogati siano a conoscenza di eventuali certificati medici allegati al ricorso, da quale professionista siano stati redatti e quando. Se i Ministri interrogati siano a conoscenza di eventuali terze persone che non viaggiavano con la dott.ssa Manetti ma che siano giunte sul posto dopo l'identificazione a opera della Polizia Stradale. Se i Ministri interrogati siano a conoscenza se il Governatore Giani abbia avuto colloqui di persona o per telefono con le persone coinvolte nella vicenda compresi gli agenti della stradale in servizio e/o loro superiori, i medici che si sono occupati di un eventuale referto o esponenti della Prefettura a qualsiasi titolo''.