Sondaggio Mentana: Ponte e giustizia? FdI mai così in alto, Pd e M5s in rosso

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 03 novembre 2025

Nel nuovo sondaggio SWG diffuso dal TG La7 il 3 novembre 2025, Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di primo partito italiano, registrando un +0,2% rispetto alla settimana precedente e attestandosi a uno stratosferico 31,4%. Un segnale di stabilità per il partito di Giorgia Meloni, che continua a mantenere un ampio vantaggio sugli avversari. Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico perde un decimo di punto e scende al 21,9%, mentre il Movimento 5 Stelle cala al 12,6% (-0,2%). Entrambi i principali partiti di opposizione mostrano dunque una leggera flessione, in un quadro politico che resta sostanzialmente stabile. Anzi, in una settimana politica caratterizzata dalle polemiche per lo stop della Corte dei conti al Ponte sullo Stretto e dalle divisioni sulla giustizia dopo l'approvazione della riforma su cui si pronunceranno gli italiani con il referendum costituzionale.

Tra le forze del centrodestra, la Lega rimane ferma all’8,2%, mentre Forza Italia perde un decimo e si attesta all’8,0%. Più marcato, seppur contenuto, il calo per Verdi e Sinistra, che scendono dal 6,8% al 6,6% (-0,2%).

Nel campo centrista, Azione resta stabile al 3,1%, così come Italia Viva, ferma al 2,5%. +Europa segna invece un piccolo incremento (+0,1%), salendo all’1,7%. Fermi anche Noi Moderati all’1,0%, mentre le altre liste crescono complessivamente di tre decimi, arrivando al 3,0%. Da segnalare l’aumento degli elettori che non si esprimono, saliti al 31% (+1%), a conferma di un clima di incertezza e disaffezione verso la politica.