Il voto sulla giustizia divide i compagni, Schlein si smarca da chi chiede le dimissioni di Meloni: "Dobbiamo batterla con i voti"

La segretaria del Partito Democratico replica a quei compagni che avevano chiesto un passo indietro della premier sulla separazione delle carriere. "Se perde il referendum - sostiene Elly Schlein, intervenendo in una conferenza a Palazzo Madama - non c'e bisogno che si dimetta perché la manderemo a casa noi. Se mi dimetto io in caso di sconfitta? Mi dovrà sopportare ancora a lungo". La prima inquilina del Nazareno interviene pure sulla questione Ponte. "Quella della Corte dei conti è la risposta più adeguata".