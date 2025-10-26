Anm "risentita" con Marina Berlusconi? Crosetto asfalta le toghe: "Trent'anni di falsità"

Giulia Sorrentino 26 ottobre 2025 a

Sulla querelle tra Marina Berlusconi e il presidente dell’Anm Cesare Parodi interviene il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Chi fa queste affermazioni ha avuto una risposta in termini di giustizia, mi pare di capire. Allora perché lamentarsi di una giustizia che comunque arriva a un risultato che viene condiviso?", aveva detto il presidente dell'Anm, rispondendo al contenuto della lettera inviata da Marina Berlusconi al Giornale.

Ma la figlia del Cavaliere non si è certo lamentata e a ribadirlo è proprio Crosetto che in un lungo post su X scrive: “L’ANM si è risentita perché Marina Berlusconi, dopo che la Cassazione ha confermato che per 30 anni sono state dette falsità enormi ed inaccettabili contro suo padre (e Dell’Utri), si è sfogata con una lettera aperta. Non si è risentita, l’ANM, per quanto la magistratura abbia inciso, in questi 30 anni nella vita politica italiana, azzoppando uno dei suoi principali protagonisti. Non si è sentita in colpa per aver fornito a decine di militanti di vario tipo e specie la possibilità di attaccare Silvio Berlusconi con l’accusa più infamante che possa esistere in Italia, la vicinanza alla Mafia. No, mica si è interrogata sul significato istituzionale e democratico di una sentenza di questo tipo dopo 30 anni di falso e falsità. Si è chiusa a riccio nella difesa del privilegio di poter fare qualunque cosa, anche la più ingiusta, senza mai dover rendere conto a nessuno, senza alcuna conseguenza, nell’ostinata difesa del principio che si sia tutti uguali ma qualcuno sia più uguale degli altri. Non è così, a mio modesto avviso, che crescono e si rafforzano le democrazie. La capacità di ammettere gli errori, di correggerli, di confrontarsi in modo sereno e serio è il presupposto per rafforzare la credibilità delle istituzioni. Non lo penso solo io ma la stragrande maggioranza dei magistrati. Gli errori dei singoli, siano essi magistrati o politici, militari o burocrati, non devono essere la scusa per attacchi sguaiati ad intere categorie ma non possono essere nascosti o giustificati con un’ostinazione incomprensibile. Marina Berlusconi ha giustamente sollevato un tema importante e lo ha fatto da una posizione di totale credibilità: ha parlato dopo 30 anni di silenzio in attesa della Verità e della Giustizia. Sarebbe utile che, nel solco di Verità e Giustizia come unico obiettivo, fosse proprio l’ANM ad offrire le sue idee perché prevalgano sempre e siano sempre garantite”.