Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Marco Rizzo si candida a governatore del Veneto

Esplora:
Foto:  La Presse

Tommaso Manni
  • a
  • a
  • a

Marco Rizzo si candiderà a governatore del Veneto. Ad annunciarlo lo stesso leader di Democrazia Sovrana Popolare. "Faremo - scrive in un post - quello che diciamo. La nostra lista sarà presente nelle prossime elezioni regionali del 23 e 34 novembre. Voglio pubblicamente ringraziare il capogruppo Fabrizio Boron, di Comuni del Veneto per l'Autonomia, che ha consentito con un atto di partecipazione democratica, la nostra presenza alle competizione". 

Dai blog