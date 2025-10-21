Marco Rizzo si candida a governatore del Veneto

Foto: La Presse

Tommaso Manni 21 ottobre 2025

Marco Rizzo si candiderà a governatore del Veneto. Ad annunciarlo lo stesso leader di Democrazia Sovrana Popolare. "Faremo - scrive in un post - quello che diciamo. La nostra lista sarà presente nelle prossime elezioni regionali del 23 e 34 novembre. Voglio pubblicamente ringraziare il capogruppo Fabrizio Boron, di Comuni del Veneto per l'Autonomia, che ha consentito con un atto di partecipazione democratica, la nostra presenza alle competizione".