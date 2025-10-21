Valditara al G20 Istruzione in Sudafrica: rafforzata la cooperazione con Pretoria su formazione e scuola tecnica

Gianni Di Capua 21 ottobre 2025 a





“Ho avuto un proficuo incontro con il ministro dell’Istruzione generale del Sudafrica, Siviwe Gwarube, a margine del G20 Istruzione a Skukuza. Un’occasione importante per confermare l’impegno comune a rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi, anche in vista della firma di due Memorandum d’intesa, uno sulla formazione di base e l’altro sulla formazione tecnico-professionale”. Così su X il ministro dell’Istruzione e della Ricerca, Giuseppe Valditara. “Ho ricordato gli importanti risultati raggiunti con Agenda Sud, che ha suscitato un forte interesse nel ministro Gwarube. L’Italia sostiene il dialogo internazionale sull’istruzione, nella convinzione che investire nella qualità della formazione e nel ruolo dei docenti sia essenziale per lo sviluppo dei nostri giovani e delle nostre società” aggiunge Valditara.

In un secondo post su Facebook, il ministro Valditara ha aggiunto: “A Skukuza, durante l’incontro con il ministro dell’Istruzione Superiore e della Formazione del Sudafrica, Buti Manamela, ho ribadito l’importanza di una scuola che dialoghi con il mondo del lavoro e prepari le nuove generazioni alle sfide del futuro. Abbiamo condiviso la volontà di rafforzare la cooperazione nei settori industriali strategici, coinvolgendo le imprese italiane presenti in Sudafrica e valorizzando la formazione tecnica e professionale. Abbiamo ragionato sulla possibilità di portare i nostri ITS in Sudafrica e di creare campus che uniscano scuole e imprese, favorendo l’occupazione, lo sviluppo delle imprese italiane e la crescita delle competenze locali. Dopo le esperienze positive in Egitto, Etiopia e Tunisia, il Sudafrica rappresenta una nuova, importante opportunità di collaborazione. Ho invitato il ministro Manamela in Italia per firmare un Memorandum che sancisca questo percorso comune” ha concluso.