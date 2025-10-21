"Tutti all'evento dell'Anm contro la riforma Nordio". Il provveditore di Napoli scrive ai presidi

Foto: La Presse

Tommaso Manni 21 ottobre 2025 a

L'Associazione Nazionale Magistrati alza il livello dello scontro. Sabato prossimo, l'associazione di categoria dei togati, in lotta contro la riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio, scenderà in strada con gli studenti. A rivelarlo il quotidiano il Dubbio, che parla di un'incredibile circolare, firmata dal provveditore di Napoli e inviata a tutti i dirigenti scolastici, in cui viene promossa la "giornata della giustizia", ovvero l'evento organizzato dal sindacato dei giudici contro la separazione delle carriere. Un vero e proprio appello a tutti i ragazzi di ogni ordine e grado per riempire la "sala convegni" del tribunale napoletano, da dove appunto è partita la protesta.

La lettera, oltre ai presidi, è stata inviata anche a tutti i coordinatori educativi e didattici delle scuole statali e paritarie di secondo grado della Campania. Parliamo, dunque, di alcune migliaia di docenti, considerando che questa figura si trova in ogni classe di liceo o istituto-tecnico. Dimostrazione, quindi, di come tale azione sia una chiara iniziativa di natura propagandistica per ampliare la partecipazione a un evento che diversamente non sarebbe stato un successo dal punto di vista partecipativo.