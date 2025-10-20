Marianella, il cordoglio di Meloni e La Russa. “Violenza inaccettabile e folle”

Foto: Ansa

Sconcerto e dolore per la tragedia avvenuta al termine della partita di basket di Serie A2 tra la RSR Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia. Raffaele Marianella, autista del pullman che trasportava i tifosi toscani, è rimasto ucciso lungo la superstrada Rieti-Terni dopo un assalto al mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni tifosi avrebbero lanciato pietre e oggetti contundenti, tra cui un mattone che avrebbe colpito mortalmente la vittima.

La premier Giorgia Meloni ha espresso il proprio dolore e la propria indignazione per l’accaduto. “Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”, ha scritto la presidente del Consiglio su X. Parole di condanna anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Marianella. “Rivolgo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di Raffaele Marianella, l'autista del Pistoia Basket tragicamente ucciso durante un inconcepibile episodio di violenza avvenuto al termine di una partita. Quanto avvenuto nei pressi della superstrada Rieti-Terni è un atto vile e insensato che nulla ha a che fare con i valori dello sport e trova la mia ferma condanna. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e puniti con la massima severità”, ha dichiarato La Russa sui social.

La vicenda ha scosso profondamente il mondo dello sport e le istituzioni, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e della violenza legata agli eventi sportivi (ci sono stati nel weekend anche dei pesanti scontri prima della partita di calcio tra Pisa e Verona). Le indagini sul caso sono in corso per identificare i responsabili dell’aggressione.