Dazi, Meloni e il nuovo elogio di Trump: “Sfida l'Ue e tratta con noi, ottima mossa”

Nuovo elogio del presidente Usa Donald Trump a Giorgia Meloni con un post e un breve video pubblicati su Truth, in cui mette in risalto il ruolo del presidente del Consiglio italiano sulla scena internazionale. "Giorgia Meloni sfida l'Unione europea e punta a un accordo commerciale diretto con Trump. Ottima mossa, Meloni. E' una scelta intelligente", si legge nel post, corredato da un video di 21 secondi. Il presidente Usa ha ripostato un tweet di un'utente identificata come LynneP in cui la premier viene lodata per aver cercato un'intesa commerciale bilaterale direttamente con l'amministrazione Trump.

Qualche ora prima, nel sul video-messaggio trasmesso al gala per i 50 anni della Fondazione nazionale Italia America (Niaf), il presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva difeso le tradizioni condivise tra i due paesi. "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura woke”, ha affermato Meloni. "Queste forze cercano di cancellare la nostra cultura", ha continuato il presidente del Consiglio in riferimento alle polemiche che negli ultimi anni hanno caratterizzato in America il Columbus Day. Secondo Meloni, il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo "è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell'arazzo di questa nazione. Non glielo permetteremo", ha detto Meloni. "Il Columbus Day è qui per restare", ha proseguito, ringraziando il presidente Trump per la decisione della scorsa settimana che ha ripristinato le celebrazioni per Colombo. "Insieme, gli Stati Uniti e l'Italia non sono solo alleati. Siamo i due pilastri del mondo libero", ha sottolineato Meloni nel suo video-messaggio.