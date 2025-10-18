Ennesima figuraccia di Conte: accusa la premier di fuggire. Ma Meloni era andata ai funerali dei carabinieri uccisi...

Foto: La Presse

"Capisco l'imbarazzo per l'aumento della pressione fiscale, l'innalzamento dell'età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in armi. Ma non si scappa così durante le domande di una conferenza stampa sulla Manovra lasciando solo il ministro dell'Economia, augurandogli in bocca al lupo. Credo che un grande in bocca al lupo' serva più a lavoratori, giovani, pensionati e aziende rimasti a bocca asciutta con questa manovrina". Lo scrive, sui social, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Peccato, però, che tale uscita si è rivelata come l'ennesima figuraccia per il numero uno pentastellato. A smentirlo, infatti, un post di Fratelli d'Italia: "Conte - scrive il partito della premier - sa bene che i soliti slogan non funzionano più e quindi omette di dire che il presidente del Consiglio si recava ai funerali di Stato: non stava scappando. Avvocato, si occupi piuttosto del suo movimento, che sembra perdere pezzi". Così, in un post sui social, FdI replica alla recente dichiarazione del presidente M5S Giuseppe Conte.