Regione Lazio, arresti domiciliari per corruzione per il consigliere Enrico Tiero di FdI

E' Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente dell'XI Commissione della Regione Lazio - Sviluppo Economico e Attività Produttive, il funzionario pubblico arrestato questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Latina, insieme ai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della guardia di finanza. Secondo l'ipotesi accusatoria, avvalendosi delle proprie funzioni, avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori operanti in vari settori (commercio alimentari, sanitario, raccolta rifiuti) nell'ambito della gestione di pratiche e iter amministrativi e procedurali, a fronte di utilità, quali assunzioni lavorative e, in un caso, una somma di denaro e la sottoscrizione di schede di tesseramento a un partito politico.

Questo quanto comunicato dagli investigatori: "Il consigliere regionale Enrico Tiero è stato arrestato da Carabinieri e militari della Guardia di finanza, su disposizione del gip di Latina, e posto agli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare scaturisce da un'attività d'indagine, coordinata dalla procura di Latina e co-delegata ai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, che ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine a presunte condotte corruttive. In particolare, -secondo l'ipotesi accusatoria - il consigliere regionale, avvalendosi delle proprie funzioni, avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori operanti in vari settori (commercio alimentari, sanitario, raccolta rifiuti) nell'ambito della gestione di pratiche e iter amministrativi e procedurali, a fronte di utilità, quali assunzioni lavorative e, in un caso, una somma di denaro e la sottoscrizione di schede di tesseramento a un partito politico".