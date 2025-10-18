Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino dà le dimissioni da vice di Conte

Foto: Lapresse

Tommaso Manni 18 ottobre 2025

Chiara Appendino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. La decisione, confermata durante il Consiglio nazionale del partito, con la riunione che si è tenuta in streaming dalle 10 del mattino assieme ai maggiorenti del M5S, arriva dopo giorni di riflessione da parte dell’ex sindaca di Torino, che aveva lasciato intendere la possibilità di un passo indietro vista la linea portata avanti da Giuseppe Conte. Appendino aveva infatti ventilato nell'assemblea dei parlamentari di martedì scorso la volontà di fare un passo indietro. La lunga telefonata di giovedì con l'ex premier, che lei ha voluto, non è stata risolutiva per appianare le divergenze in merito alla rotta che il Movimento ha preso, con e senza alleanza con il Partito democratico - che pure ha un peso notevole nei ragionamenti di Appendino. Fonti vicino a lei già ieri spiegavano che le dimissioni non sarebbero state affatto un gesto simbolico: hanno il significato di dare una scossa, smuovere le coscienze, creare un dibattito e seguire una linea più coerente rispetto al corso pentastellato di un tempo. Se tornare agli albori è impossibile, non tradirsi del tutto è un dovere morale è il senso del ragionamento di Appendino.