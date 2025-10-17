Sondaggio spietato per il campo largo. Cresce la maggioranza, profondo rosso a sinistra

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 17 ottobre 2025

a

a

Rispetto a una settimana fa e al mese scorso il consenso di Fratelli d'Italia è aumentato dello 0,3% e si attesta al 30,5%. Quello di Forza Italia è aumentato rispettivamente del +0,2 e del +0,3%, salendo all'11,3. In salute anche la Lega, arrivata a quota 8,6 (+0,1%). È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra l'8 e il 9 ottobre. Nel campo dell'opposizione, rispetto a sette giorni fa il Pd scende al 21,3 (-0,1; -0,2 mese), il M5S al 12,5 (-0,3; +0,1 mese) e Avs al 6 (-0,2; -0,5 mese). Azione sale al 3,5% (+0,2 e +0,3), Italia Viva resta stabile all'a,8% e +Europa è all'1,4 (-0,1). Insomma, le forze di maggioranza crescono e quelle di opposizione calano in modo sistematico.

In questo contesto continua a crescere il consenso di Giorgia Meloni. La premier in una settimana guadagna il +0,5% e arriva al 46,1% di valutazioni positive. La segue il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, al 39,4 (+0,4). Segue il leader pentastellato Giuseppe Conte, sceso al 31,3 (-0,3) e la segretaria Pd Elly Schlein, al 28,9 (-0,2). Il leader del Carroccio Matteo Salvini recupera e sale al 27,2 (+0,2). Carlo Calenda di Azione è al 20,8 (+0,1), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs perdono entrambi lo 0,2% (sono al 15,8 e al 15,3). Chiudono Riccardo Magi al 14,3 (-0,1) e Matteo Renzi al 13,5 (-0,1). (Enu/ Dire)

Cresce anche la fiducia nel Governo Meloni, che ora si attesta al 43% guadagnando lo 0,2% nell'ultima settimana e lo 0,4% rispetto a un mese fa. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 15 e il 16 ottobre. Non ha fiducia il 49,3%, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,5% nel mese. Chi 'non sa' è il 7,7%, -0,1% nell'ultima settimana e +0,1% sul mese.