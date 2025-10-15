M5S, terremoto in vista per Conte: Appendino pensa alle dimissioni. "Pd? Così non si va da nessuna parte"

Foto: Lapresse

Rosa Scognamiglio 15 ottobre 2025 a

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino starebbe valutando l’ipotesi di dimettersi dall’incarico di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Come precisa il Corriere della Sera, la questione sarebbe stata sollevata durante l’assemblea congiunta con gli altri parlamentari che si è tenuta ieri sera, a margine delle Elezioni regionali in Toscana. Sul punto il giornale di via Solferino fa una precisazione: la deputata non ha rassegnato formalmente le dimissioni, ma è un’opzione che avrebbe prospettato ai colleghi come una sorta di “ultimatum” per salvare le sorti del movimento.

La strategia di Appendino

Le ragioni che avrebbero indotto Appendino a riconsiderare il suo incarico sono di natura politica e, nello specifico, riguardano la coalizione con il Partito Democratico. Finora, l’esito delle Elezioni regionali ha confermato che l’alleanza con i dem non piace agli elettori pentastellati. L’ex sindaca di Torino vorrebbe che il movimento avesse un’identità politica più solida e definita, tale da poter recuperare qualche voto dal bacino degli astensionisti, sempre più numerosi. In questo contesto l’alleanza con la sinistra andrebbe riconsiderata sotto una nuova luce, ma non accantonata.

Le repliche

Al momento non c’è stata alcuna replica da parte di Giuseppe Conte. “Ero presente alla riunione. Per scrupolo ho verificato anche attraverso fonti ufficiali e posso ribadire che, né formalmente né informalmente, sono pervenute dimissioni”, ha assicurato un altro vicepresidente, Michele Gubitosa. “Aggiungo che sarei rimasto molto sorpreso, poiché sarebbe stato piuttosto singolare rassegnare dimissioni a mandato già scaduto - ha puntualizzato -. Come è noto, infatti, tutti noi vicepresidenti siamo al termine del mandato, e un’eventuale dimissione sarebbe risultata del tutto priva di senso”. E infine: “Per quanto riguarda infine il rapporto con il Partito Democratico, ricordo che la nostra comunità ha già espresso con chiarezza la propria posizione: ha scelto di essere progressisti indipendenti, ed è questa la linea che si sta portando avanti”.