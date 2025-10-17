Schlein difende Landini che dà della cortigiana a Meloni. La doppia morale della sinistra

Foto: La Presse

Tommaso Manni 17 ottobre 2025

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein rompe il silenzio e difende il segretario generale della Cgil. "Meloni - tuona la prima inquilina del Nazareno - dovrebbe smetterla di fare la vittima ogni giorno e concentrarsi sulle vere vittime. Maurizio Landini ha già chiarito il senso della sua frase". Entusiasmo, invece, da parte dell'onorevole del campo largo per i risultati delle ultime regionali. "Sono molto felice che la coalizione progressista - prosegue - abbia preso forma. Alle ultime elezioni l'abbiamo presentata in tutta Italia e questo nel centrosinistra non succedeva da vent'anni: ovviamente non finisce qua, perché dobbiamo mettere in campo un progetto per il paese".