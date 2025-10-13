Il sondaggio di Mentana rovina la festa a Schlein e Conte: segno meno e FdI vola

Foto: Ansa

Il nuovo sondaggio SWG per il Tg La7, diffuso il 13 ottobre 2025, fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile dove però le principali forze di opposizione vedono il segno meno nel giorno della vittoria nelle regionali della rossa Toscana. Fratelli d’Italia resta saldamente primo partito con il 30,8%, invariato rispetto alla settimana precedente. Il Partito Democratico scende lievemente al 21,8% (-0,1), mentre il Movimento 5 Stelle arretra al 13,4% (-0,2). In calo anche la Lega (8,7%, -0,1) e Forza Italia (7,8%, -0,2). Stabili invece Verdi e Sinistra, al 6,8%.

Nel campo centrista si registrano piccoli segnali positivi: Azione cresce al 3,1% (+0,1), Italia Viva sale al 2,4% (+0,2) e +Europa al 1,9% (+0,1). Le altre liste totalizzano complessivamente il 3,3% (+0,2). Un dato significativo riguarda l’aumento dell’area dell’astensione o indecisione: il 33% degli intervistati dichiara di non esprimersi, in crescita di due punti rispetto alla settimana precedente.

Il sondaggio è stato realizzato tra l’8 e il 13 ottobre 2025 su un campione rappresentativo di 1.200 soggetti maggiorenni, con un margine di errore stimato del 2,8%. In sintesi: la maggioranza di governo mantiene le sue posizioni, mentre le opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 Stelle segnano una leggera flessione. In crescita i piccoli partiti e il numero di cittadini che preferiscono non schierarsi.