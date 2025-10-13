Regionali Toscana, Giani in testa. Sfida interna: Renzi supera Conte

Foto: Ansa

Aldo Rosati 13 ottobre 2025

Ha vinto il maratoneta, Eugenio Giani, il presidente uscente e ricandidato per il bis in Toscana. L’esponente dem aveva già dovuto superare una sorta di corsa ad ostacoli per incassare il via libera del Nazareno, che praticamente fino all’ultimo minuto ha tentato in ogni modo di detronizzarlo.

I primi exit pool fotografano un quadro abbastanza definito: Giani 52-56, Tomasi, lo sfidante del centrodestra chiamato a una missione quasi impossibile, fermo tra il 39-43. Sorprendente la percentuale attribuita a Antonella Bundu, capofila della “Toscana Rossa”, tra il 4 e il 6%: in pratica il raggruppamento che sembra aver incassato le simpatie del movimento Pro Pal. Le prime rilevazioni interne alla coalizione non sono ancora sufficientemente chiare. Nel campo largo, lotta tra Casa riformista e Avs, per la seconda piazza, dopo il Pd. Il dato più sicuro per ora vede Matteo Renzi intorno al 7%, sopra il M5S bloccato al 5%.

Nel centrodestra, buona prestazione di Fratelli d’Italia sopra il 20%. Ancora da decidere il confronto tra Forza Italia e Lega sospese tra l’8% e il 7%. Il sindaco di Pistoia, front della coalizione, potrebbe migliorare la percentuale che raggiunse 5 anni fa la leghista Susanna Ceccardi. Per Elly Schlein, già a Firenze per festeggiare il risultato nella sede del Pd, arriva il tonico previsto, all’indomani dei tonfi subiti nelle Marche e con Calabria. “In una stagione di voto mobile, il risultato che si sta delineando vale doppio”, esulta Dario Nardella. Resta tutto da valutare il contributo insufficiente dei pentastellati che resterà il tema prevalente del dibattito interno dei dem. Insomma benzina per i riformisti, che proprio il 24 ottobre si riuniranno a Milano per rimettere in discussione la linea testardamente unitaria della segretaria.