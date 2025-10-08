Francesca Pascale da De Girolamo e Semprini: "Spiavo il telefono di Berlusconi e..."

Foto: Radio 2 - Muschio Selvaggio

Francesca Pascale, l'ex compagna Berlusconi, è stata ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Tra ricordi e retroscena privati, la donna ha confessato episodi inediti della sua relazione con il Cavaliere: «Io spiavo il cellulare di Silvio per vedere se qualcuno gli scriveva. Non era ancora la generazione degli smartphone, era ancora il vecchio Samsung. Vedevo questa lucina dai pantaloni che brillava e già capivo chi era. Pensa che inferno, un disastro».

Non è mancato un retroscena sorprendente: «Una volta volevo assolutamente assoldare un investigatore, ma la persona da seguire era Berlusconi. Questo signore disse: vabbè signora, non la posso più aiutare perché il presidente del consiglio non si può seguire’’.

Nel corso della puntata, Pascale ha ripercorso i momenti più intensi della storia d’amore e delle difficoltà di coppia: «Era abilissimo, riusciva a dare la colpa a me, a farmi sentire in colpa anche quando la colpa non era mia. Un grande comunicatore. Poi aveva la tradizione di dire sempre: mi raccomando, oltre i mille chilometri non è più tradimento’’.

Infine, un passaggio di grande intensità emotiva: «Se potessi cancellare un episodio della mia vita pubblica cancellerei la separazione con Berlusconi. È difficile parlarne al passato nel mio caso. Se potessi cancellare qualcosa, sì, la separazione soprattutto fatta in quel modo, con lo strappo. Perché comunque 15 anni di relazione non si possono cancellare».