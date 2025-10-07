Cinque Minuti, l'affondo di Meloni: "Gli aiuti della Flotilla li portiamo con due aerei"

Foto: LaPresse

Gianni Di Capua 07 ottobre 2025 a

a

a

"Sulle navi della Flotilla c'erano, da quello che abbiamo ricostruito, circa 40 tonnellate d'aiuti. Il governo italiano ha consegnato 2.300 tonnellate d'aiuti. 40 tonnellate d'aiuti le nostre istituzioni le consegnano in una mattinata con due aerei. Quindi non serve rischiare, non serve mettersi in pericolo, non serve creare problemi alla propria nazione e non serve magari rischiare di dare un alibi a quelli che la pace dovessero non volerla". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della puntata di 'Cinque Minuti' in onda su Rai1. "Io, il ministro Crosetto, il ministro Tajani, e credo l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani, siamo stati denunciati alla Corte penale internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere".

"Aspettano il pretesto". Antagonisti, Piantedosi sul rischio 7 ottobre

Poi la premier ha parlato anche delle manifestazioni degli utlimi giorni e dei teppisti in testa ai cortei ProPal. "Io ho grande rispetto delle manifestazioni, ne ho organizzate una infinità - ha detto la Meloni - Le violenze erano organizzate e preordinate, non da chi organizzava ma sono fenomeno un po' più ampio. Uno degli striscioni di testa inneggiava al terrore del 7 ottobre. Quando si consente a chi inneggia al terrorismo di Hamas di stare in testa al corteo, forse la tesi dei semplici infiltrati è un po' riduttiva. Ma ho grande rispetto per le persone scese in piazza per una questione sentita".