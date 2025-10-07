I leader europei: "Il dolore per la strage di Hamas è ancora vivo". Meloni: "Troppe vittime innocenti"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 ottobre 2025 a

Mentre le famiglie degli ostaggi di Hamas appendono le fotografie dei proprio cari nel luogo del festival Supernova dove è stata compiuta la strage del 7 ottobre 2023, i leader europei hanno commemorato le vittime. "Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili israeliani indifesi e innocenti, tra cui donne e bambini. Crimini indicibili che rendono il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia", ha dichiarato la presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. "La violenza di Hamas ha innescato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. Abbiamo tutti il ​​dovere di fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che questa preziosa e fragile opportunità - il piano di pace presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump - abbia successo”.

A Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso la speranza di una pace duratura a Gaza e in Medio Oriente: "Non dimenticheremo l'orrore degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e il dolore che hanno causato alle vittime innocenti all'intero popolo di Israele, due anni fa". Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato sui social media un post per celebrare il secondo anniversario degli attacchi del 7 ottobre. "Due anni dopo l'orrore indicibile del terrorismo di Hamas, il dolore è ancora vivo. Non dimentichiamo", ha scritto dall'Eliseo. "Pensiamo a tutte le vittime, compresi i 51 nostri connazionali. Pensiamo ai 48 ostaggi ancora trattenuti da Hamas. Lavoriamo instancabilmente per il loro ritorno". "Ribadisco l'appello della Francia: gli ostaggi devono essere liberati e il cessate il fuoco deve avvenire senza indugio", ha aggiunto.

Ai social network ha voluto affidare il proprio pensiero anche il premier greco Kyriakos Mitsotakis: "Oggi ci fermiamo per onorare le vittime del terrorismo. Siamo fermamente contrari all'odio e alla violenza. Mentre procedono i colloqui nell'ambito del piano di pace, esortiamo tutte le parti ad agire con coraggio e moderazione: verso un cessate il fuoco duraturo, il rilascio di tutti gli ostaggi e un futuro di pace e sicurezza per tutti". Ulf Kristersson, primo ministro svedese ha lamentato che dal 7 ottobre "gli ebrei in Svezia hanno affermato di non sentirsi al sicuro". "Nel nostro Paese non c'è posto per l'antisemitismo", ha quindi sottolineato. "Gli ebrei in Svezia dovrebbero poter indossare con orgoglio la Stella di David, visitare la sinagoga e lasciare i propri figli nelle scuole ebraiche". A Berlino le foto degli ostaggi e delle persone assassinate il 7 ottobre 2023 sono state esposte su più di sedie vuote di fronte alla Porta di Brandeburgo a Berlino. L'installazione è stata realizzata dall'Unione degli studenti ebrei tedeschi.