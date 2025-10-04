Flotilla, Gasparri affonda i parlamentari della Sinistra: "I primi ad abbandonare la nave"

Foto: Ansa

"Sono rimasto un po' sconcertato dal vedere i parlamentari della sinistra lasciare per primi Israele. La buona regola è che chi ha un ruolo rappresentativo attende che l'ultimo dei comuni mortali lasci un luogo difficile e poi se ne va". Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia "affonda" la Flotilla dopo che i quattro parlamentari italiani imbarcati hanno abbandonato la nave per primi. Il senatore Marco Coratti, il deputato Arturo Scotto e le eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi sono da ieri sera in Italia. Dopo che due giorni fa la Marina di Israele ha intercettato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e arrestato i 500 partecipanti alla missione.

Dopo aver firmato il foglio di via proposto dalle autorità israeliane, i "naufraghi" sono rientrati in aereo a Fiumicino, abbandonando la "ciurma" al proprio destino. "Questo comportamento è, come dire, non brillante", ha sottolineato Gasparri da Firenze, dove è impegnato per un evento in vista delle elezioni regionali in Toscana. "Potrei usare parole più severe, ma è tipico di una sinistra che preferisce la scena alla serietà dei comportamenti", ha insistito il senatore. "È veramente biasimevole questa condotta. Conte ha definito codardo il governo in Parlamento. Forse i codardi li ha nelle sue file e li abbiamo visti sbarcare ieri".