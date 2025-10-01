Bernini in Giordania per accogliere 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi

01 ottobre 2025 a

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si è recata oggi ad Amman, in Giordania, per accogliere personalmente 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi che arriveranno nel nostro Paese per proseguire il percorso accademico nelle università italiane.

Insieme al ministro Bernini, anche il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che ha curato la missione organizzata con un volo della Guardia di Finanza, e la rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.

"Accogliere questi ragazzi e queste ragazze, i ricercatori e i visiting professor – ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – significa dare loro molto più di un’opportunità di studio, vuol dire offrire un futuro di speranza, restituire fiducia, aprire prospettive nuove in un tempo difficile".