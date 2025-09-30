Rai, l'ultima della sinistra: "Open Arms prima di Garrone". La polemica surreale

Foto: LaPresse

La scelta di trasmettere in vista della Giornata della Memoria delle vittime dell'immigrazione, martedì 30 settembre, in prima serata su Rai 3, il film di Matteo Garrone "Io capitano" prima di del film "Open Arms" scatena la solita, prevedibile polemica della sinistra. Il film era inizialmente previsto in prima serata, poi è stato spostato a dopo Tg3 Linea Notte. "La decisione della Rai di spostare il palinsesto di Rai 3 anticipando Linea Notte per mandare a tarda notte la messa in onda del film sulla Open Arms, prevista in prima serata su Rai3 in occasione della Giornata internazionale per le vittime dell'immigrazione, rappresenta l'ennesima dimostrazione di come il palinsesto del servizio pubblico sia ormai nelle mani dei partiti di governo. E' inaccettabile che la programmazione venga piegata alle pressioni politiche della Lega, solo perché il film riguarda la Ong che ha portato a processo l'allora ministro Salvini. Quello che sta accadendo è gravissimo: agli italiani viene consentito di vedere solo ciò che la destra al governo decide che si possa vedere", affermano i componenti del Pd nella commissione di Vigilanza. Ieri la Lega aveva protestato per la scelta di dare tanta evidenza al controverso titolo. "Non è più la Rai dei cittadini, ma una Rai condizionata dall'esecutivo"; affermano i dem che annunciano interrogazioni sul caso in Vigilanza Rai.

A gettare acqua sul fuoco, a dire il vero abbastanza "tiepido", è la stessa Rai. Fonti del Servizio pubblico assicurano che su "Open Arms" inizialmente in programma per stasera in prima serata "non c'è stata nessuna censura editoriale ma il docufilm è passato in seconda serata perché si è preferito mandare in onda in prima il film candidato Oscar 'Io capitano' di Matteo Garrone". Caso chiuso?