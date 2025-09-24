Torna la festa di San Francesco. Il 4 ottobre niente lavoro né scuola

24 settembre 2025 a

San Francesco tornerà a regalare una giornata di festa ai lavoratori italiani. Non si andrà in ufficio, in fabbrica né a scuola il 4 ottobre, ricorrenza dedicata dalla chiesa cattolica al “poverello di Assisi”. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che rende festiva la giornata. San Francesco è il patrono d’Italia e quindi “fulcro dell'identità della nostra nazione", secondo il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni. Milioni di lavoratori italiani dovrebbero godere del riposo ogni 4 ottobre, così come era stato fino al 1977 quando la festività venne soppressa a causa delle misure di austerità. Il provvedimento entrerà in vigore non appena otterrà il via libera da parte del Senato.

Francesco d'Assisi, frate del XIII secolo che rinunciò a una vita di lusso per aiutare i poveri, fu un mistico e poeta. Fondò l’ordine religioso francescano. Venne canonizzato nel 1228, due anni dopo la morte, avvenuta all’età di 44 anni. Ma soltanto nel 1939 venne elevato al ruolo di patrono d'Italia da Papa Pio XII. E ci vollero ancora diciannove anni perché la ricorrenza del 4 ottobre divenisse giorno di festa.

Il disegno di legge del governo Meloni punta a rendere omaggio alla dedizione del santo alla “pace, alla fratellanza, alla tutela dell’ambiente e alla solidarietà” che furono elementi distintivi del fraticello nato ad Assisi. “È una questione di identità – spiega Lorenzo Malagola di Fratelli d'Italia - Significa restituire alla sfera pubblica un pilastro della memoria collettiva. San Francesco non è solo parte della storia religiosa, è parte integrante della nostra storia civile”. L'idea di ripristinare la festività è stata avanzata da Davide Rondoni, presidente del comitato incaricato di organizzare gli eventi per celebrare l’800° anniversario della morte di San Francesco, che ricorrerà il prossimo anno. L’obiettivo è quindi di tornare a festeggiare proprio in questa occasione.