San Francesco: Trancassini (FdI), 'esempio per politica, giovani e comunità'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “L'approvazione alla Camera della reintroduzione del 4 ottobre come festa nazionale di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, è un atto di grande valore simbolico e culturale, che restituisce centralità a una figura fondamentale della nostra identità". Così in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera.

"San Francesco, con il suo messaggio di umiltà, fraternità e amore per il creato, rappresenta un modello per la politica e una guida per le nuove generazioni. Il suo legame con le piccole comunità e con i territori dell'Italia più profonda e autentica deve ispirare chi è chiamato a servire le istituzioni. Provo poi una particolare soddisfazione perché due momenti fondamentali della vita di San Francesco, sono legati al territorio reatino: il primo presepe vivente fu realizzato dal Santo nel 1223 a Greccio, mentre la dettatura della regola francescana avvenne nel Santuario di Fonte Colombo, nel settembre dello stesso anno. Luoghi che rendono ancora più vivo e presente il suo insegnamento", conclude.