Altro che esecutivo connivente, l'Italia invia la fregata Fasan in soccorso della Flotilla

Palazzo Chigi ha inviato una fregata in soccorso della Flotilla, A rivelarlo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, allo stato impegnato in una missione in Lettonia. Sullo svolgimento delle operazioni, l'esponente dell'esecutivo domani riferirà sia a Montecitorio che a Palazzo Madama, come richiesto da maggioranza e opposizione. Chiusa, dunque, all'istante, la polemica sollevata dalla sinistra che, nella giornata di ieri, aveva bloccato i lavori in Aula per richiamare l'attenzione sul caso. La protesta, dunque, viene smentita con i fatti. Basta qualche telefonata per sbloccare la questione.

"In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla - spiega Crosetto, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati non si può che esprimere la più dura condanna. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza. Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla “Flotilla”, questa notte alle 3.50, dopo un confronto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, dopo aver condotto una valutazione (veloce e sommaria) dell’accaduto, mi sono sentito con il Presidente del Consiglio e ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che era in navigazione a Nord di Creta, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, che si sta già dirigendo verso l’area per eventuale attività di soccorso". La stessa Meloni starebbe seguendo telefonicamente tutto quanto sta accadendo nel mar Mediteranno. Non c'è, comunque, alcuno strappo con Israele. Di ogni decisione sono stati informati l'addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l’addetto militare a Tel Aviv , nonché l’Unità di Crisi della Farnesina.