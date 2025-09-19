Calabria, il sondaggio incorona Occhiuto. Doccia fredda per la sinistra

Foto: LaPresse

Per i progressisti notizie non proprio incoraggianti arrivano dalla Calabria. Alle elezioni Regionali che si terranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025, i sondaggi danno largamente in testa il candidato di centrodestra e governatore uscente Roberto Occhiuto contro l’avversario di centrosinistra Pasquale Tridico. Dall'ultima rilevazione effettuata da Ipsos per il Corriere della Sera emerge che tra i due vi è un distacco di circa 8 punti percentuali a favore del governatore uscente. Occhiuto raggiungebbe il 53,6% delle preferenze mentre Tridico otterrebbe solo il 45,3%. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare invece prenderebbe l'1,1% dei voti. Al voto andrà sicuramente il 40% degli elettori. Un altro 12% lo ritiene probabile. Il giudizio degli elettori su Occhiuto, dopo quattro anni di mandato, è positivo. Il 48% lo promuove mentre il 44% lo boccia.

Per quanto riguarda il voto di lista, al primo posto si posiziona Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni raggiungerebbe oggi il 16,6%. Nel campo del centrodestra seguirebbe Forza Italia al 16%, poi le liste Occhiuto presidente (6,5%) e Forza Azzurri (5,8%). La Lega otterrebbe il 3,6%, l'Udc il 3,4%, Noi moderati il 1,7% e Sud chiama Nord lo 0,9%. I partiti della coalizione di Occhiuto raccoglierebbero il 54,5% dei voti. Nel centrosinistra al primo posto ci sarebbe il Partito democratico con il 15%. Segue il Movimento 5 stelle al 10%. La lista Tridico presidente otterrebbe il 5,9%, Alleanza Verdi-Sinistra il 4,9%, Casa riformista il 4,7% e Democratici progressisti il 3,9%. Numeri che farebbero arrivare la coalizione progressista al 44,4%. Fuori dai due schieramenti vi è la lista Democrazia Sovrana e Popolare che prenderebbe l'1,1%.