Sciopero per Gaza, Casasco: "Strumentale. La sinistra pensi ai problemi veri"

Foto: LaPresse

19 settembre 2025

a

a

“Credo che sulla situazione a Gaza occorra meno strumentalizzazione, perché si tratta di un problema gravissimo che il mondo intero non riesce a risolvere. Gli Stati Uniti, la Francia, l’Inghilterra, il Papa, l’Italia: tutti sono impegnati. E l’Italia, insieme all’Egitto e ai Paesi arabi, sta facendo più di chiunque altro, come ha riconosciuto la stessa ministra degli Esteri palestinese". L'ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito intervenendo a Restart.

“Per questo – ha proseguito - è riduttivo pensare che possiamo incidere attraverso gli scioperi. Lo sciopero è un diritto sacrosanto, ma in questo momento viene usato in modo strumentale dalla sinistra, che invece di occuparsi dei veri problemi – come la legge di bilancio e i temi fondamentali del lavoro nazionale – preferisce cavalcare ideologicamente questa tragedia, non avendo altri contenuti. Il vero tema per l’Italia deve essere la crescita e la creazione di posti di lavoro. Il ministro Tajani sta svolgendo un ruolo fondamentale, con iniziative importanti e straordinarie per la pace, insieme agli altri leader e ministri degli Esteri del mondo. Ma soprattutto, l’Italia è l’unico Paese che è riuscito a creare un corridoio umanitario per portare qui bambini palestinesi, inviando anche una nave per soccorrere i più piccoli e i malati. Ecco perché dobbiamo guardare alla realtà, ai fatti concreti, e non cadere nelle strumentalizzazioni che non servono a nulla, se non ad alzare i toni e creare situazioni di tensione e di violenza anche in Italia”, ha concluso.