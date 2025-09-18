Riforma della giustizia, il grillno Donno scatenato: il video clamoroso della bagarre

18 settembre 2025

Momenti di tensione in Aula alla Camera dopo il voto sulla separazione delle carriere nella rifurma della giustizia. E' vera e propria bagarre, con l'intervento dei commessi e dei questori per impedire lo scontro fisico. Il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, ha sospeso la seduta per alcuni minuti. Particolarmente esagitato l'esponente del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno.



La tensione è esplosa dopo che una volta proclamato il voto sul ddl per la separazione delle carriere, si sono levati applausi dai banchi della maggioranza ma anche dal banco del governo, circostanza che ha fatto infuriare settori dell'opposizione. La miccia vera e propria si accende quando le opposizioni intervengono sull'ordine dei lavori per tornare a chiedere che il governo e in particolare la premier Giorgia Meloni riferiscano su Gaza. Il deputato M5s Leonardo Donno, come viene riferito da esponenti della maggioranza, si lancia verso i banchi del governo. Secondo varie ricostruzioni Donno harivolto parole forti verso il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il grillino respinge le accuse e dice di essere stato a sua volta provocato dall'azzurro Barelli. Il video mostra Donno trattenuto a stento.



Video Il Tempo. Testo Gianni Di Capua