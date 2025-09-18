I presidenti del Senato degli ultimi 20 anni presentano il Codice Parlamentare

Ignazio La Russa, Maria Elisabetta Casellati, Piero Grasso, Renato Schifano, ossia i presidenti del Senato degli ultimi vent'anni, e l'ex presidente della Camera e oggi senatore Pierferdinando Casini, hanno presentato il volume "Codice Parlamentare", scritto dal segretario generale di Palazzo Madama, Federico Toniato. Il volume raccoglie tutte le norme che riguardano il Parlamento italiano, compresa la

giurisprudenza domestica e le decisioni delle Giunte per il Regolamento di Senato e Camera. Il video.