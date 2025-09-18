Professore aggredito dai collettivi Pro Pal, scatta la "scorta" anti-Antifa dei colleghi

Foto: Ansa

Arriva la scorta per il professore finito nel mirino dei collettivi pro Pal. Pioggia di solidarietà per Rino Casella, il docente di Pisa malmenato per essersi interposto tra una ventina di violenti attivisti e uno studente. In attesa delle dovute verifiche ministeriali e delle indagini da parte delle istituzioni preposte, i suoi colleghi docenti si rendono disponibili ad accompagnarlo, ogni mattina, nel tragitto tra la sua abitazione e la cattedra in cui dispensa lezioni.

“Una sorta di scudo umano – rivelano i docenti all’edizione fiorentina del Corriere della Sera – per evitare il ripetersi di episodi sgradevoli”. Lo stesso professore rivela come l’attacco da lui ricevuto sia un affronto all’intera università. Lo stesso rettore Riccardo Zucchi, infatti, non ha escluso azioni legali, né di costituirsi parte civile, qualora ce ne sia bisogno. Continuano, intanto, le indagini rispetto a un fatto su cui ancora non è stata fatta piena luce. La Procura, intanto, grazie ai filmati sui social e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell'area, ha già individuato diversi attivisti. Tra questi potrebbero esserci anche alcuni manifestanti che hanno partecipato al blocco ferroviario del 4 settembre, quando venne bloccata la circolazione ferroviaria con lo slogan "Blocchiamo tutto".