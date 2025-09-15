Fermo, Valditara contestato: urla e magliette rosse con "Bella Ciao"

Christian Campigli 15 settembre 2025 a

Il campo largo, senza la ripetitiva cantilena sull'antifascismo, è una scatola vuota. Una grottesca alleanza formata da partiti che si detestano, con obiettivi e programmi divergenti tra loro. E così, anche nelle Marche (dove si gioca la partita più importante in questa tornata elettorale regionale) i companeros l'hanno buttata nella contestazione e nel pericolo del ritorno del Babau. Nello specifico, oggi pomeriggio, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è trovato di fronte un gruppetto di sei persone (il Pci sapeva organizzare decisamente meglio certe piazzate), mentre era nei pressi del teatro Alaleona di Montegiorgio, in provincia di Fermo. I contestatori indossavano magliette rosse con scritto "Bella Ciao" e hanno cominciato a urlare contro Valditara, mentre era in corso un sit-in organizzato dal Pd a cui erano presenti anche simpatizzanti M5s.

Ma chi di contestazione ferisce, di contestazione perisce. E così alcune persone in strada si sono ribellate: "Basta con queste cose!", "Ma che fate? Andate via!", hanno gridato in difesa del ministro. "In tutta Italia vedo tantissimi ragazzi con la voglia di vivere, di gioire, di realizzare i propri sogni anche in momenti in cui purtroppo accadono eventi drammatici: penso a quel povero ragazzo, che alla fine si è suicidato perché non sopportava la violenza e la ferocia dei bulli, che non hanno rispetto verso l'altro".

Concetti chiari, senza fronzoli, quelli espressi da Valditara, in visita ieri anche a Montalto, piccolo centro in provincia di Ascoli Piceno, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. "Non pensiamo che la nostra gioventù sia costituita in parte significativa da esempi negativi, parliamo anche degli esempi positivi, dei tanti giovani che vogliono realizzare i loro sogni anche in circostanze difficili, perché questi sono gli esempi di cui dobbiamo riempire le pagine dei giornali".