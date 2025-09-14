Schlein la spara grossa: "Vinceremo". Meloni: "Uniti solo dall'ossessione di batterci"

Foto: Ansa/Ansa

Luigi Frasca 14 settembre 2025

Elly Schlein lancia la sfida a Giorgia Meloni e spera nella solidità del campo largo che in realtà mostra non pochi segnali di fragilità. "L'alternativa è già realtà", dice alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, "abbiamo perseguito testardamente un obiettivo: unità, unità, unità - scandisce - Siamo orgogliosi di aver costruito un'alleanza di centrosinistra in tutte le Regioni al voto: non succedeva da 20 anni. Dico a Giorgia Meloni e alla destra: abituatevi, perché non ve lo facciamo più il favore di dividerci e uniti e compatti vi batteremo, prima alle Regionali e poi alle Politiche", avverte. Schlein ammette che è un "cammino faticoso e lastricato di difficoltà" ma, assicura "sono convinta che noi ce la faremo, che costruiremo passo passo l'alleanza progressista per battere le destre e cambiare questo Paese".

La sfida, insomma, è lanciata. E Giorgia Meloni ci mette meno di un'ora a raccoglierla. "La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall'ossessione di battere noi", scrive sui social la premier replicando alle parole pronunciate dalla segretaria Pd e di fatto tornando a legittimare il duello a due con Schlein. Che fa buon viso a cattivo gioco sui distinguo di Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano. "Col Pd noi non siamo alleati. Stiamo costruendo un progetto politico per mandare a casa Meloni, ma noi siamo una forza diversa, abbiamo una vocazione diversa rispetto all'idea della Quercia con i cespugli intorno", ribadisce il leader M5S. "La platea era quella, doveva un po' marcare le distanze, ma sono cose che ha sempre detto", minimizzano i dirigenti a Reggio Emilia. Insomma, l'unica chance per loro è stare insieme anche nelle evidenti diversità.