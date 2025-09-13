Pipe per il crack a Torino, l'iniziativa che fa infuriare FdI: "Incentiva l'uso di droghe"

Foto: LaPresse

Dopo le polemiche di Bologna, la miccia si accende anche sotto la Mole. Scoppia il caso delle “pipette” per il crack a Torino: un progetto che, secondo quanto trapela, sarebbe stato chiesto da alcuni residenti del quartiere San Salvario all’Asl locale. La risposta di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. La vicecapogruppo alla Camera, Augusta Montaruli, chiede a gran voce di interrompere una strategia che, a lungo andare, potrebbe provocare effetti controproducenti: "Bisogna stoppare immediatamente il progetto per la distribuzione di pipette che sedicenti residenti di San Salvarlo avrebbero chiesto all’Asl – dichiara Montaruli –. Non è così che risolviamo il problema droga, anzi, proprio la distribuzione di questo strumento può solo attirare e creare ulteriori tossicodipendenti".

Se nel capoluogo emiliano il progetto è già attivo da mesi, con il Comune che ha avviato una sperimentazione per la distribuzione gratuita di pipe per l'assunzione di crack alle persone in carico ai servizi (SerD) come misura di riduzione del danno, nel tentativo di mitigare gli effetti sanitari del consumo, ridurre le patologie correlate, e – secondo l’amministrazione – favorire la consapevolezza da parte dei consumatori -, almeno a Torino il centrodestra vuole scongiurare l'eventualità di una riproposizione della strategia.

La parlamentare di FdI non usa mezzi termini nel definirla un'idea "inaccettabile", figlia di un'interpretazione ideologica dell'emergenza droga, che comunque nel capoluogo piemontese ha assunto connotati sempre più rilevanti: "Siamo pronti ad andare fino in fondo perché questa follia venga smantellata. Da torinesi non vogliamo che sul nostro territorio ci siano iniziative che incentivano l’uso, non aiutano i tossicodipendenti, non incidono sulla prevenzione e portano solo disagi". In definitiva, "l'Asl non deve darle seguito", ha tuonato Montaruli.