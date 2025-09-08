Bologna, tortellini islamici senza carne di maiale. È bufera: "Cancellate le tradizioni"

08 settembre 2025 a

Più che passi verso l'integrazione, sono balzi in avanti verso la soppressione delle tradizioni. A Bologna ha suscitato sgomento e indignazione la scelta del ristorante "Brodellini", aperto in via Fioravanti da cinque fratelli nati da genitori siriani, di preparare tortellini, ragù e altre specialità emiliane in versione halah (cioè rispettando le norme della legge islamica ed evitando la carne di maiale e i suoi derivati). L'intento dichiarato della micro-bottega è di dare ai fedeli islamici la possibilità di non rinunciare ai sapori della terra che li accoglie. Il rischio, però, è che le eccezioni diventino struttura e che il senso dell'inclusione venga riscritto ai danni della cucina italiana.

"Molti ragazzi di seconda generazione si erano stancati di mangiare il solito kebab, così abbiamo deciso di sperimentare una cucina mista arabo-italiana. E gran parte dei nostri clienti sono giovani", dice uno dei titolari Zarca al Corriere della Sera. "Come capita con gli amici celiaci o vegetariani, che per uscire tutti assieme si sceglie un locale adatto anche alle loro necessità, così abbiamo pensato al nostro: in questo modo si fa integrazione e si accontentano tutti", aggiunge per giustificare la linea imposta alla sua attività.

L'iniziativa raccoglie già una serie corposa di critiche. In politica a tuonare è Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia: "È un obbrobrio culinario, un’offesa alla tradizione. Queste iniziative minano il nostro patrimonio culturale", dichiara senza mezzi termini. L'indignazione viaggia anche via social, dove utenti di tutte le età manifestano la propria perplessità. "In Bolognina apre un locale dove si cucinano tortellini bolognesi rivisitati con carne halal nel rispetto di leggi islamiche. Ognuno è libero di mangiare ciò che più gradisce, ma mi auguro che non si arrivi a una contaminazione culinaria a danno delle nostre antiche tradizioni", scrive Silvia. Più sintetico e diretto Carlo, che digita: "Così cancellate le nostre tradizioni".