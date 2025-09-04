Viterbo, anche il ministro Pichetto è grato alle forze dell'ordine: "Garantiscono la sicurezza"

04 settembre 2025 a

a

a

L'operazione che ha portato all'arresto di due cittadini turchi armati a Viterbo "dimostra con quanta efficacia, professionalità e coraggio le nostre Forze dell'Ordine garantiscano ogni giorno la sicurezza dei cittadini". A sostenerlo, dopo i fatti che hanno minacciato il regolare svolgimento della festa della Macchina di Santa Rosa, è il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto. "Voglio esprimere la mia gratitudine a questi servitori dello Stato e al Ministero dell'Interno, auspicando che si faccia al più presto piena chiarezza sull'episodio e sulle intenzioni degli interessati", dichiara.