Manifesti choc dei giovani Pd contro Tajani, Bernini: "Gesto di odio, l'Italia ha aiutato la popolazione di Gaza"

Manifesti choc contro il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sono stati affissi dai Giovani democratici a Viterbo, dove il vicepremier era atteso per assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa. Sull'immagine di Tajani, che stringe la mano al primo ministro Benjamin Netanyahu, è stata apposta la scritta offensiva "Tajani, ci fai schifo". A condannare il gesto di odio è stata, tra gli altri, la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "I manifesti affissi dai Giovani del Pd a Viterbo contro il ministro Antonio Tajani rappresentano un gesto di odio che dovrebbe essere respinto da tutte le forze politiche che si riconoscono nei principi democratici", ha dichiarato per esordire. Poi la ministra ha posto l'accento sull'impegno che l'Italia ha sempre dimostrato nei confronti della popolazione di Gaza. "Al ministro Tajani va la mia solidarietà e il ringraziamento per il generoso impegno con cui ha promosso e rafforzato l'iniziativa Food for Gaza, divenuta poi Italy for Gaza, grazie alla quale il nostro Paese ha inviato aiuti alimentari alla popolazione di Gaza, accolto bambini malati nei nostri ospedali e studenti nelle nostre Università. Questo significa fare politica. Con rispetto, umanità e responsabilità", ha aggiunto Bernini.