Sumud Flotilla, la minaccia dei centri sociali del Nordest: "Blocchiamo il porto di Venezia"

02 settembre 2025 a

a

a

Alla Gaza Sumud Flotilla non bastava il sostegno dei portuali di Genova, che si sono detti pronti a bloccare lo scalo ligure in caso di intervento contro le imbarcazioni con a bordo attivisti, artisti e civili impegnati per la liberazione della Striscia. A prendere posizioni simili sono ora anche i centri sociali del Nordest e il sindacato Adl Cobas di Venezia: hanno annunciato che, se la Flotilla verrà fermata, si mobiliteranno "per bloccare il porto di Venezia". Un'iniziativa, questa, che definiscono una prosecuzione della manifestazione che sabato scorso ha agitato le acque del Lido di Venezia. "È stata una straordinaria dimostrazione di forza collettiva" contro "lo Stato genocida di Israele e l’apparato politico-istituzionale che sostiene il regime di guerra globale", avevano commentato a caldo i collettivi veneti, dichiarando di voler seguire "senza esitazioni" i portuali genovesi e promettendo di trasformare "lo sdegno in azione diretta, la solidarietà in disobbedienza".

Israele stufo delle crociere ProPal: "Li tratteremo come terroristi"

I centri sociali del Nordest non hanno arretrato di un centimetro neanche di fronte alle parole del ministro israeliano Ben-Gvir, che nei giorni scorsi aveva minacciato di trattare i partecipanti alla Flotilla "come terroristi". "Le minacce del ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir lasciano poco spazio all’illusione. Ma è proprio per questo che dobbiamo essere presenti e ci muoveremo con determinazione", hanno scritto, chiamando a raccolta tutte le persone che hanno camminato al loro fianco sabato scorso. "I riflettori che abbiamo acceso sulla Palestina non devono spegnersi, perché finché c’è quella luce, c’è possibilità di resistenza. E noi non abbiamo intenzione di smettere", si apprende ancora da un post pubblicato sul sito web Global Project. "Se bloccano la Flotilla, blocchiamo il porto di Venezia", hanno assicurato.