Lavoro, i dati gelano la sinistra: gli occupati crescono ancora. Meloni: nostre misure efficaci

01 settembre 2025 a

a

a

Cala ancora la disoccupazione, ennesimo segnale incoraggiante per le politiche del governo e la dimostrazione, rivendica la premier Giorgia Meloni, che le politiche dell'esecutivo sul lavoro funzionano. L'Istat rileva che a luglio 2025, su base mensile, la crescita di occupati e inattivi si associa al calo dei disoccupati. L'aumento degli occupati (+0,1%, pari a +13mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti (permanenti e a termine), i 15-24enni e i 35-49enni; gli occupati invece diminuiscono tra le donne, gli autonomi e nelle altre classi d'età. Il tasso di occupazione sale al 62,8% (+0,1 punti). La diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-4,6%, pari a -74mila unità) riguarda entrambe le componenti di genere ed è diffusa in tutte le classi d'età. Il tasso di disoccupazione cala al 6,0% (-0,3 punti) , quello giovanile al 18,7% (-1,4 punti).

"Secondo l'ultima rilevazione Istat, anche a luglio arrivano segnali positivi dal mondo del lavoro", scrive sui social Giorgia Meloni. "Il tasso di occupazione sale al 62,8% e quello di disoccupazione scende al 6% - ribadisce la premier -. Rispetto a luglio 2024 si registrano 218mila occupati in più, con una crescita trainata soprattutto dai contratti a tempo indeterminato. Numeri incoraggianti, che confermano l'efficacia delle misure messe in campo e ci spingono a proseguire con determinazione su questa strada: più opportunità, più lavoro, più crescita per l'Italia".