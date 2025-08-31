Guerra in Ucraina, von der Leyen avvicina l'invio di truppe europee: piani precisi per il dispiegamento

31 agosto 2025 a

a

a

Le capitali europee stanno lavorando a "piani piuttosto precisi" per potenziali dispiegamenti militari in Ucraina come parte delle garanzie di sicurezza post-conflitto, che godranno del pieno sostegno delle capacità statunitensi. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista al Financial Times. Esiste una "chiara tabella di marcia" per i possibili dispiegamenti, ha dichiarato la presidente della Commissione. "Le garanzie di sicurezza sono fondamentali e assolutamente cruciali", ha aggiunto.

Freddato dal finto rider: chi era Parubiy. La "pista russa" e la risposta di Mosca

Von der Leyen ha parlato durante un tour negli stati orientali dell'Ue vicini alla Russia durante il quale si sta concentrando sugli sforzi per aumentare la spesa per la difesa nazionale e rafforzare la prontezza militare del continente. "Il presidente Trump ci ha rassicurato che ci sarà una presenza americana come parte del sostegno", ha affermato von der Leyen. "Questo è stato molto chiaro e ripetutamente confermato".

Ursula capro espiatorio, e Draghi torna in ballo come alternativa salva Ue

L'Ucraina ha chiesto concrete garanzie di sicurezza ai suoi sostenitori occidentali, comprese truppe sul terreno, come parte di qualsiasi accordo di pace per porre fine alla guerra di tre anni e mezzo del presidente russo Vladimir Putin. Le truppe dovrebbero includere potenzialmente decine di migliaia di personale a guida europea, supportato dall'assistenza degli Stati Uniti, inclusi sistemi di comando e controllo e risorse di intelligence e sorveglianza. Tale accordo è stato concordato in un incontro tra Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e alti dirigenti europei il mese scorso. "Certo, è sempre necessaria la decisione politica del rispettivo paese, perché schierare truppe è una delle decisioni sovrane più importanti di una nazione", ha aggiunto la leader europea. "Ma il senso di urgenza è molto forte e sta andando avanti. Sta davvero prendendo forma". Von der Leyen ha elogiato l'impegno di Trump nel partecipare agli sforzi di pace, dopo mesi di incertezza nelle capitali europee sulla posizione del presidente degli Stati Uniti, che in passato aveva elogiato Putin e si era scontrato con Zelensky. "Putin non è cambiato, è un predatore", ha detto von der Leyen. "Negli ultimi mesi abbiamo avuto diversi incontri in cui è stato ovvio che si può fare affidamento sugli europei", ha aggiunto. "È chiaro che quando diciamo qualcosa, la facciamo".