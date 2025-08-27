Bufera a Bologna per le pipe gratis a chi fuma crack. Valditara: la politica non deve favorire l'uso di droga

27 agosto 2025 a

L'ultima della sinistra? Distribuire gratuitamente pipe per il crack. L'obiettivo è limitare i danni e ridurre la dipendenza e l'iniziativa del Comune di Bologna, che ha visto già una prima fase sperimentale lo scorso anno, entrerà nel vivo dalle prossime settimane, quando verranno distribuiti i kit ai consumatori della sostanza. La consegna della pipa in alluminio sarà affidata agli operatori di strada di Asp, ma sarà possibile anche richiederla negli spazi di 'Fuori binario' in via Carracci.

L'ultima follia della sinistra a Bologna: distribuite pipe per il crack. “Indegno”

L'iniziativa ha provocato le critiche da parte della maggioranza di governo. "Le forze politiche responsabili che hanno a cuore la salute dei nostri giovani combattono ogni droga e contrastano la cultura dello sballo", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Le forze politiche irresponsabili favoriscono l'uso delle droghe e legittimano la cultura del degrado. A partire dalle scuole, noi ci impegniamo a combattere ogni forma di dipendenza. I cittadini di buon senso sapranno distinguere e giudicare", conclude ilministro.