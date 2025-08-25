Salvini-Macron, i francesi si schierano con il leader della Lega: pioggia di commenti a sostegno

Edoardo Sirignano 25 agosto 2025 a

I francesi difendono il vicepremier Matteo Salvini e attaccano Emmanuel Macron. Per i transalpini la reazione del presidente della Francia alle parole del nostro ministro dei Trasporti, che aveva ribadito soltanto un “no” a contingenti europei sul fronte ucraino, è esagerata. Non c’era bisogno di convocare l’ambasciatrice italiana a Parigi.

A riaprire il dibattito un articolo del quotidiano Le Figaro. Decine i commenti a sostegno del nostro vicepremier, mentre abbondano le accuse pesanti nei confronti dell’Eliseo. “Prima di inviare truppe Emmanuel - ribadisce un utente - dovrebbe chiedere il parere del popolo sovrano”. Un altro, invece, gli ricorda come “la probabilità di un attacco russo sul suolo francese è estremamente bassa”. Motivo per cui abbondano i “mi piace” sotto il post di chi evidenzia come Oltralpe la “pensino come Matteo” e non come chi dovrebbe rappresentarli al meglio. C’è chi, infatti, evidenzia come la Francia con questo governo sia diventata “lo zimbello del mondo” o peggio “il fanalino di coda”. Numerosi, al contrario, coloro che si trovano d’accordo con le ultime scelte di Palazzo Chigi, esaltandone il lavoro.

A parte la narrazione di parte di Le Monde, testata storicamente di sinistra, che aveva accusato il leader della Lega, di essere un “estremista vicino a Mosca”, la maggior parte dei “cugini”, sembra pensarla in modo diverso, considerando quanto appare sui social dei quotidiani più diffusi. Sotto lo stesso articolo che attaccava Salvini, infatti, c’è più di qualche scettico rispetto all’atteggiamento avuto dall’Eliseo. “Basta avere una posizione diversa - commenta un ragazzo, poi inondato da like - che sei vicino al Cremlino”. Diversi coloro che ricordano come l’attuale presidente “rappresenti soltanto il 7% di una popolazione che ha ben altro a cui pensare”.