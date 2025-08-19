Taser, Piantedosi silenzia “le polemiche pretestuose”: è uno “strumento imprescindibile”

19 agosto 2025 a

Dopo i casi di Olbia e di Genova, città in cui sono morti rispettivamente Gianpaolo Demartis ed Elton Bani, entrambi dopo essere stati colpiti con un taser, le polemiche sull'uso della pistola elettrica da parte delle forze dell'ordine montano e non accennano a placarsi. Se in difesa dei militari scendono in campo i sindacati di polizia e il centrodestra, la sinistra è critica e chiede addirittura che lo strumento venga dismesso. A rimettere in fila i fatti e a fare chiarezza, però, ci pensa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Il profondo cordoglio per il decesso di due persone, dopo che era stato usato su di loro il taser, non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l'ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell'ordine. L'autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni ma nulla può mettere in discussione professionalità, equilibrio e impegno delle forze di polizia", dichiara.

Nei due casi specifici, prosegue, "si tratta di carabinieri intervenuti in altrettante situazioni estremamente difficili e rischiose. E non dobbiamo portare loro rispetto solo quando sono loro stessi a rimanere vittime di queste situazioni". Sfruttare gli episodi di cronaca per un tornaconto politico non è certo un'azione degna di lode. Al contrario, "chi, in maniera ideologica, critica l'utilizzo del taser deve tener presente che si tratta di uno strumento imprescindibile che viene fornito agli agenti proprio per evitare l'utilizzo di armi da sparo". Il titolare del Viminale poi ribadisce che le regole prevedono "che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti" e che la sicurezza dei cittadini "è il primo obiettivo che deve essere perseguito". È necessario quindi respingere "perché del tutto pretestuose, pregiudiziali ed infondate, le polemiche contro le forze di polizia a cui va tutta la gratitudine e il completo sostegno del nostro Governo", conclude il ministro.