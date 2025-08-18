Ucraina, Biancofiore: "Meloni centrale per unità dell'Occidente"

19 agosto 2025 a

a

a

"L'unita' dell'Occidente al fianco dell'Ucraina e le garanzie di sicurezza offerte al Paese aggredito che ora potra' negoziare con Putin una pace accettabile e duratura sono il risultato più tangibile e significativo del vertice di Washington. Che per la sicurezza dell'Ucraina, che è anche dell'Europa, si parta dalla proposta di Giorgia Meloni di applicare un simil art. 5 del trattato Nato, fatta propria da Trump e condivisa dai leader europei, e' un successo diplomatico e politico indiscutibile del nostro presidente del Consiglio. Incrociamo le dita e speriamo che i prossimi giorni ci portino alla tanto agognata pace". Lo dice la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie.