Economia, Mollicone: "Italia da record". E i gufi di sinistra muti

18 agosto 2025

"Per la prima volta dal 2001 il PIL pro capite italiano ha superato quello del Regno Unito. Un risultato storico che premia la serietà e la coerenza del Governo guidato da Giorgia Meloni. L'Italia si avvicina, poi, anche alla Francia, con lo spread sotto i dieci punti. Numeri che parlano chiaro: l'Italia corre e si rafforza sui mercati internazionali. I gufi di sinistra continuano a criticare e a sperare nel fallimento, ma i fatti li smentiscono ogni giorno. Questo Governo sta realizzando ciò che loro non sono mai riusciti a fare." Così dichiara il deputato di Fratello d'Italia Federico Mollicone.